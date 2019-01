Rodenstock: Zusammenarbeit mit TR Optical in China bestätigt

Vertrag auf Opti unterzeichnet

Rodenstock und TR Optical, ein High-End-Produzent und Distributor von Brillengläsern in China, gehen künftig gemeinsame Wege. Auf der internationalen Fachmesse für Augenoptik & Design Opti in München haben Oliver Kastalio, CEO der Rodenstock Group, und Alex Tang, CEO von TR Optical, einen Vertrag unterzeichnet. Als Franchisepartner wird TR Optical das komplette Portfolio an Markengläsern von Rodenstock sowie marktspezifische Gläserdesigns in China vertreiben. Mit dieser Kooperation möchte Rodenstock den Vertrieb seiner Brillengläser in China weiter ausbauen und seine Position auf dem asiatischen Markt allgemein stärken.

„Unser Ziel ist es, unsere chinesischen Kunden mit dem kompletten Portfolio an Gleitsichtgläsern und Einstärkengläsern in Kombination mit einem exzellenten Serviceniveau zu bedienen. Mit TR Optical haben wir den richtigen Partner gefunden, um dieses Ziel zu erreichen und unser Geschäft mit Brillengläsern in China weiter voranzutreiben", so Oliver Kastalio, CEO der Rodenstock Group. „TR Optical teilt unseren hohen Qualitätsanspruch und zeigt eine hohe Wachstumsdynamik. Seine Marktkenntnisse, gepaart mit hochwertigen Produktionskompetenzen ermöglichen uns die Erschließung des riesigen Marktpotenzials in China“, fügt Oliver Kastalio hinzu.

TR Optical ist ein internationaler Hersteller und Lieferant von Brillengläsern mit Sitz in Danyang, China. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist bekannt für seinen hohen Qualitätsstandard und seine hochwertigen Korrektionsbrillen. TR Optical ist in der Lage, Kunden schnelle Lieferungen und ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten.