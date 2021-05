Rolf Spectacles: Öko-Helden aus Tirol

Bohnenbrille gewinnt European Green Award

Für ihre innovative Brille aus Bohnen wurde Rolf Spectacles im April 2021 vom „European Institute of Applied Sustainability“ mit dem „European Green Award“ in Gold ausgezeichnet.

Für die 23 Modelle der neuen Substance-Kollektion verwendet Rolf Spectacles als Rohstoff die Bohnen des Wunderbaums. In Pulverform erfüllen sie nicht nur alle technischen Voraussetzungen, sondern überzeugen vor allem mit Nachhaltigkeit. „Der Wunderbaum wird in trockenen Gebieten ganz ohne Gentechnik angebaut, konkurriert nicht mit Nahrungsmittelpflanzen, treibt jedes Jahr neu aus und wächst enorm schnell nach“, erklärt Gründer und Visionär Roland Wolf. In der Kombination mit dem preisgekrönten Flexlock-Gelenk von Rolf, das sich mittels 3D-Technologie einfach mitdrucken lässt, entstanden mit nur einer Handvoll Zulieferern hochfunktionale, schraubenlose Brillen auf Pflanzenbasis, die nicht nur flexibel und langlebig sind, sondern auch besonders hautverträglich.

„Nachhaltigkeit ist für uns schon seit über 10 Jahren ein wichtiges Thema. Von Anfang an haben wir natürliche Werkstoffe regional und in Handarbeit verarbeitet. Mit den Brillen aus Bohnen gehen wir in Sachen Nachhaltigkeit sogar noch einen Schritt weiter – und das mit Erfolg, worauf wir nach einem so turbulenten Jahr wie dem letzten besonders stolz sind“, freut sich CEO Bernhard Wolf. Der European Green Award in Gold ist ein klarer Beweis dafür, dass die Brüder, die die Brillenmanufaktur 2009 in ihrer Heimat, dem Tiroler Lechtal, gründeten, mit ihrer strategischen Ausrichtung goldrichtig liegen, was auch ihre neuste Auszeichnung untermauert. „Der European Green Award ist darauf ausgerichtet, herausragende Nachhaltigkeitslösungen und Nachhaltigkeitsdesigner zu fördern", so Dr. Andrea Grimm, Mitbegründerin des „European Institute of Applied Sustainability“. „Wir wollen einen Beitrag zur Transformation von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft leisten – wir wollen Öko-Helden sichtbar machen.“