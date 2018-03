RUB-Initiative: „Gutes Sehen in Schule und Schulsport“

Angebot an schulsporttauglichen Brillen wächst

Jedes vierte Kind nimmt ohne angemessene Sehhilfe am Schulsport teil, obwohl es fehlsichtig ist. Die Initiative „Gutes Sehen in Schule und Schulsport“ und der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) raten Eltern und Lehrern dringend dazu, darauf zu achten, dass Kinder Brillen tragen, die für den Schulsport tauglich sind.

Herkömmliche Brillen können leicht selbst zum Risiko werden: Ein Ball trifft versehentlich das Gesicht eines Kindes, die Fassung oder gar das Brillenglas bricht und sorgt für Verletzungen im Gesicht, vielleicht sogar der Augen. Damit so etwas ausgeschlossen werden kann, hat die Initiative, in der Augenärzte, Augenoptiker und Sportwissenschaftler zusammenarbeiten, Anforderungen (auf Basis der Sportbrillenkriterien des Ressorts Sportophthalmologie) formuliert, die für den Schulsport taugliche Brillen erfüllen müssen. Seit fünf Jahren werden zudem verfügbare Brillenmodelle beim RUB-Schulsportbrillentest strengen Prüfungen unterzogen und zertifiziert. Dabei werden zwei Kategorien unterschieden: Zum einen schulsporttaugliche Brillen, die auch im Alltag genutzt werden können, zum anderen „schulsporttaugliche Brillen plus Augenschutz“, die zusätzlich deutlich erhöhte Anforderungen an den Augenschutz im Sport erfüllen. Sie sollten beispielsweise bei Sportarten mit einem erhöhten Risiko für Augenverletzungen getragen werden oder auch von funktionell einäugigen Kindern, bei denen das verbliebene Auge besonders geschützt werden muss.

Als Erfolg kann die Initiative ein deutlich gewachsenes Angebot an Brillen verzeichnen, das den Anforderungen entspricht: „Wurden beim ersten RUB-Schulsportbrillentest 2014 gerade einmal sieben Brillenmodelle als schulsporttauglich eingestuft, so gibt es heute, nach dem fünften Test, schon 25 Modelle von neun Herstellern, die eine Plakette erhielten“, resümiert Dr. Jendrusch. „Darunter sind zehn Modelle, die auch optimalen Augenschutz gewährleisten.“

Die Vergabe des Zertifikats hat die Hersteller motiviert, entsprechende Brillenmodelle zu entwickeln.

Alle Informationen rund um den RUB-Schulsportbrillentest 2018 und der aktuelle RUB-Flyer unter http://www.schulsportbrillentest.de

(Quelle: Berufsverband der Augenärzte Deutschlands BVA)