Rudy Project: Neue Tochtergesellschaft in Deutschland

Sportbrillenhersteller stellt sich neu auf

Die italienische Firma Rudy Project teilte mit, dass am 1. Juni 2017 eine neue deutsche Tochtergesellschaft startet.

Die Rudy Project Germany GmbH wird Ihren Geschäftssitz in München haben und von dort aus den deutschen, sowie den österreichischen Markt betreuen. Sebastian Siedler wird als Country Manager agieren. Dieses Vorgehen wird die internationale Expansion von Rudy Project weiter verstärken, Marketing und Verkäufe effektiver unterstützen und schnellstmöglich eine positive Resonanz auf die Nachfrage im gesamten Fachhandel erreichen.

„Nach über 20 Jahren einer bemerkenswerten Zusammenarbeit, möchte ich mich persönlich bei Rainer Künneth und dem gesamten Sport Direkt Team für die essentielle Unterstützung in der Entwicklung unserer Marke in Deutschland und Österreich bedanken” sagte Cristiano Barbazza, President und CEO von Rudy Project. „Rudy Project unternimmt jetzt einen weiteren Schritt in seiner Strategie des Wachstums auf internationaler Ebene. Deutschland ist einer der bedeutendsten Märkte in Europa. Die direkte Präsenz wird unsere Leistung und Unterstützung für unsere Fachhändler und deren Kunden auf ein neues Level heben.”