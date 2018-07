Rupp + Hubrach: Als Top-Innovator geehrt

Ranga Yogeshwar würdigt die Vorreiterrolle des Glasherstellers

Hohe Auszeichung für die Rupp + Hubrach Optik GmbH (r+h). Im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits wurde der Bamberger Brillenglashersteller am 29. Juni in Ludwigsburg von Top 100 als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet. Als Mentor des Wettbewerbs würdigte der bekannte TV-Moderator und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar auf der feierlichen Preisverleihung die besondere Vorreiterrolle von R+H, das bereits zum dritten Mal in den „Club of Excellence“ gewählt worden ist. In einem umfangreichen, unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte das Unternehmen erneut mit seinen besonderen Innovationserfolgen.

„Es ist unglaublich faszinierend, wie die Top 100-Unternehmen Herausforderungen angehen“, so Prof. Dr. Nikolaus Franke, wissenschaftlicher Leiter des Wettbewerbs. „Sie sind es, die mit ihrer Kreativität, Entschlossenheit und Kühnheit das schaffen, was wir als Gesellschaft brauchen: neuartige Lösungen für Probleme und in der Folge Wohlstand, Wachstum und Beschäftigung.“