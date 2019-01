Rupp + Hubrach: Brillenglas #innovativ

Neuer Markenauftritt auf Opti 2019

Für seine Innovationskraft wurde Rupp + Hubrach (R+H) schon mehrfach ausgezeichnet, so erst vor wenigen Monaten von TOP100 zum dritten Mal als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Dieses Image unterstreicht ein neuer Markenauftritt, den der Bamberger Brillenglashersteller erstmals auf der Opti 2019 in München vorstellen wird. Mit einer neuen Unternehmens-Website, einem modifizierten Logo, einer neuen Typo und einer angepassten Farbgebung tritt das Unternehmen frisch und modern in Erscheinung.

„Mit dem Slogan „Brillenglas #innovativ“ haben wir unseren Auftritt feinjustiert, bleiben dabei unserer Tradition aber weiterhin treu“, so Ralf Thiehofe, Geschäftsführer von R+H. „Innovativ zu sein, bedeutet für uns nicht nur ein neues Produkt auf den Markt zu bringen; innovativ zu sein bedeutet für uns in Gesamtlösungen zu denken“.