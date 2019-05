Rupp + Hubrach: Brillenglas-Linie für Autofahrer erweitert

EyeDrive Vorteile jetzt auch am Tag

Jeder zweite Autofahrer fühlt sich durch Blendung im Straßenverkehr beeinträchtigt. Rupp + Hubrach hat darauf reagiert und seine erfolgreiche EyeDrive Brillenglas-Linie für Auto-fahrer um selbsttönende Transitions- und Sonnenschutz-Brillengläser erweitert.

„EyeDrive wurde für brillantes Sehen beim Autofahren rund um die Uhr entwickelt“, sagt R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe. Wo herkömmliche Gläser an ihre Grenzen stoßen, hilft EyeDrive dabei, sicher im heutigen hochkomplexen Straßenverkehr unterwegs zu sein.“

Maßgeblich dafür ist eine von R+H entwickelte Technologie, die Lichtüberreizungen ausgleicht und Kontraste deutlicher hervortreten lässt: Reflect Control ist ein Meilenstein in der Entwicklung des Brillenglases und senkt Reflexionen um bis 90 Prozent. Lichtquellen und reflektierende Gegenstände behalten ihre scharfen Umrisse, die Blendung scheint reduziert.

Darüber hinaus sorgt EyeDrive mit breiteren Blickfeldern für einen perfekten Überblick in herausfordernden Situationen ohne zusätzliche Kopfbewegungen – zum Beispiel beim Fahren und Einparken in Parkhäusern. Besonders breite Zwischenbereiche bieten einen optimalen Blick auf Navigationsgerät, Armaturenbrett und Mittelkonsole. EyeDrive mit Surround View verfügt über den größtmöglichen Fernbereich in diesem Produktsegment.

Um den vielfältigen Bedürfnissen von autofahrenden Brillenträgern gerecht werden zu können, gibt es eine große Auswahl an Produktvarianten. R+H Partneraugenoptiker können ihren Kunden sowohl Einstärken- als auch Gleitsicht-Brillengläser in EyeDrive Qualität anbieten. Als selbsttönende Transitions XTRActive Brillengläser dunkeln sie auch hinter der Windschutzscheibe um bis zu 50 Prozent ein und eignen sich deshalb für den Einsatz beim Autofahren am Tag und in der Nacht.