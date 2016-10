Rupp + Hubrach: Eyedrive jetzt mit Surround View

verbessertes Brillenglas für den Straßenverkehr

Jeder zweite Verkehrsteilnehmer fühlt sich durch Blendungen im Straßenverkehr beeinträchtigt.

Die Eyedrive-Brillengläser sind bereits seit September 2015 erhältlich, seit Februar diesen Jahres auch mit selbsttönenden Gläsern für Sonnenschutz auch hinter der Windschutzscheibe – jetzt gibt es die Brillengläser mit Surround View für extra breite Blickfelder.

Diese sollen laut Herstellerangaben vor allem in unübersichtlichen Verkehrssituationen einen spürbar besseren Sehkomfort, beispielsweise beim Schulterblick oder beim Einparken in enge Lücken bieten. Dank einer speziellen Punkt-für-Punkt Berechnung der Glasfläche werden Augenbewegungen simuliert und so scharfes Sehen für jeden Blickwinkel ermöglicht. Für Gleitsichtträger gebe es einen weiteren Vorteil: Der Fernbereich wird passend zur Fassungsgröße gestaltet, somit sei das Sehen in der Ferne bis weit in die Randbereiche des Brillenglases möglich.

Eyedrive mit Surround View ist ab sofort verfügbar