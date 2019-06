Rupp + Hubrach: German Brand Award erneut gewonnen

Jury prämiert Markenarbeit für SiiA Gleitsichtgläser

Am 6. Juni 2019 erhielt Rupp + Hubrach den German Brand Award in der Kategorie „Excellent Brands - Trade, Retail & e-Commerce“ für die Kampagne „SiiA – Gleitsicht in Perfektion“. Verliehen wurde der begehrte Preis im feierlichen Rahmen der German Brand Convention in Berlin. Seit 2016 würdigen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute mit diesem Preis vorbildliche, professionelle Markenführung in drei Wettbewerbsklassen.

R+H hat die hohe Auszeichnung nach 2017 bereits zum zweiten Mal erhalten. Diesmal überzeugten die Bamberger die Jury mit einer überragenden Marken-Performance, die High-End- Technologie für ein individualisiertes Glasdesign, ein All-inclusive-Preiskonzept und eine durchgängig hochwertige Vermarktung perfekt kombiniert. Und zwar über alle Ebenen hinweg: Zum Premium-Auftritt gehörten eine anspruchsvolle vierteilige Youtube-Videoserie mit dem bekannten Tierfilmer Andreas Kieling und Kurzfilme, die in einer mehrstufigen Social-Media-Kampagne eingesetzt wurden. Die aktivierende Landingpage mit Produktvideo wurde von Advertorials auf hochfrequentierten Websites wie t-online.de, focus.de und spiegel.de flankiert.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im Kampagnenzeitraum von Mitte März 2018 bis Ende Februar 2019 erzielte R+H 23,7 Millionen Impressions. Rund 700.000 Youtube-User ließen sich von den Testimonial-Videos mit Andreas Kieling sowie dem SiiA-Produktvideo begeistern. 1,9 Millionen Interessenten sahen die SiiA Anzeigen oder die Social Media-Clips. „Last but not least klickten über 56.000 potenzielle Kunden direkt auf unsere Landingpage und viele davon weiter auf die Online-Optikersuche“, freut sich Frank Lindenlaub, Leiter Marketing R+H. „Insgesamt konnten wir bis heute 45.000 begeisterte Brillenträger für unser Top-Gleitsichtglas SiiA gewinnen.“