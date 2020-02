Rupp + Hubrach: Marcel Reif ist neuer Markenbotschafter für SiiA

„Beim Sehen will ich das Beste, was ich kriegen kann.“

Marcel Reif ist der neue Markenbotschafter für die SiiA-Gleitsichtgläser von Rupp + Hubrach (R+H).

Marcel Reif gilt als einer der besten Fußballkommentatoren und ist heute einer der Experten der Fußball-Talkshow „Doppelpass“ von Sport1. Zudem analysiert er ganz aktuell mehrmals wöchentlich für die Bild-Zeitung in einem neuen Live-Format die großen aktuellen Fußball-Themen. 2002 wurde Marcel Reif mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und 2003 mit dem renommierten Adolf-Grimme-Preis. Der „Torfall von Madrid“ machte ihn unsterblich: Das Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Borussia Dortmund am 1. April 1998 verzögerte sich um 76 Minuten, da ein Tor umgefallen war und ersetzt werden musste. Die Wartezeit überbrückte Marcel Reif gemeinsam mit Günther Jauch mit einem legendären und preisgekrönten Dialog, der in dem berühmten Satz gipfelte: „Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute!“

„Für das Sehen nur das Beste vom Besten zu nehmen und mit weniger nicht zufrieden zu sein, ist für mich ein unverzichtbarer Teil meiner Lebensqualität und meines Verständnisses von Professionalität im Beruf“, so Marcel Reif. „Ich habe am eigenen Leib erfahren, dass gute Gleitsichtgläser mein Sehen und mein allgemeines Wohlbefinden enorm verbessern können, wenn der Augenoptiker meine persönlichen Sehanforderungen kennt und berücksichtigt. Was man beim guten Optiker alles messen und beeinflussen kann, ist faszinierend – das hatte ich bis jetzt unterschätzt. Unter diesem Standard mache ich es nie mehr!“

Ralf Thiehofe, Geschäftsführer von R+H, über den neuen Markenbotschafter: „Marcel Reif passt mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem hohen Qualitätsanspruch perfekt zu SiiA. Er vermittelt authentisch auf seine ihm eigene Art all das, was SiiA ausmacht. Sein Bekanntheitsgrad reicht weit über die große Fußballgemeinde hinaus, und seine echte Begeisterung für unsere SiiA-Gleitsichtgläser ist geradezu ansteckend.“