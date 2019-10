Rupp + Hubrach: Sehtest-Aktion zum Welttag des Sehens

Bamberger Lebenshilfewerkstätten mit kostenloser Brillenversorgung

Anlässlich des Welttags des Sehens hat Rupp + Hubrach (R+H) am 9. und 10. Oktober in den Werkstätten und im Förderbereich der Lebenshilfe Bamberg eine kostenlose Sehtest-Aktion durchgeführt. Rund 250 Menschen mit Behinderung nahmen das Angebot dankbar an. Dabei ergaben sieben von zehn Sehtests, dass eine unkorrigierte Sehschwäche vorliegt oder neue Brillengläser sinnvoll sind. In diesen Fällen erhielten die Personen einen Gutschein für eine kostenlose Brille, die sie bei einem von vier Bamberger Augenoptikern einlösen können, die diese Aktion unterstützen.

„Unsere Mitarbeiter haben große Einschränkungen, die sie behindern, daher ist gutes Sehen für sie besonders wichtig“, so Karoline Scharf, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der Lebenshilfe Bamberg. „Wir sind sehr dankbar, dass Rupp + Hubrach diese Sehtest-Aktion bei uns macht. Das Team geht sehr einfühlsam auf jeden Einzelnen ein. Mit einer Brille kann oft eine Benachteiligung ausgeglichen werden, so dass für unsere Mitarbeiter das Arbeiten und der Alltag leichter wird.“

In diesem Jahr hat R+H im Rahmen der Corporate Mission der Essilor-Gruppe bereits eine ganze Reihe von Sehtest-Aktionen durchgeführt; zum Beispiel auf dem Sommerfest des Kinderprojekts ARCHE in Hamburg und Ende September auf dem großen Weltkindertagsfest in Berlin auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Insgesamt wurden dabei rund 1.500 kostenlose Sehtests durchgeführt und mehr als 800 Empfehlungen für eine Brille oder neue Brillengläser gegeben.

Der aktuelle Fokus des Mission-Engagements des Brillenglasherstellers liegt auf der Bekämpfung der wachsenden Kurzsichtigkeit, insbesondere bei Kindern. Dafür hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von R+H ebenfalls im Rahmen des Welttags des Sehens am 8. Oktober in Bamberg Informations-Flyer und Gutscheine für kostenlose Sehtests verteilt, die bei neun Augenoptikern vor Ort eingelöst werden können. Mit diesen Aktionen will R+H das Bewusstsein für die Wichtigkeit von gutem Sehen schärfen.