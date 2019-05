Rupp + Hubrach: UV 400 für alle Brillengläser

Standartmäßig voller UV Schutz

Nach der aktuellen Norm DIN EN ISO 13666 sollen Brillengläser UV-B-Strahlen im Bereich von 280 bis 315 Nanometer (nm) und UV-A-Strahlen von 315 bis 380 nm abhalten. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das nicht genug: Sie empfiehlt einen UV-Schutz von 100 bis 400 nm*. Hersteller von Sonnencremes, Sonnenabdeckungen und Outdoor-Bekleidung haben bereits auf diese veränderten Anforderungen reagiert. Mit UV 400 gibt es nun auch für klare R+H Brillengläser entscheidende 20 nm mehr Schutz. Das macht Brillen mit UV 400 ideal für einen zeitgemäßen Outdoor-Lifestyle, an jeden Tag bei jedem Wetter. Der innovative UV-Schutz ist an seinem leichten Gelbwert zu erkennen.