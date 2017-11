Rupp + Hubrach: Wissenschaftspreis 2017 geht an die Hochschule Aalen

Masterarbeit zur Myopie-Forschung ausgezeichnet

Bereits seit 1990 fördert Rupp + Hubrach mit seinem Wissenschaftspreis den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland. Geehrt werden alljährlich herausragende Forschungsarbeiten von Absolventen augenoptischer Studiengänge. In diesem Jahr ging der Preis an Sandra Wagner von der Hochschule Aalen.

Ihre Masterarbeit trägt den Titel "Reducing Reducing the lag of accommodation by auditory biofeedback: A pilot study.“ und wurde inzwischen als englischsprachige Peer-Review-Publikation in der Zeitschrift „Vision Research“ (Elsevier) veröffentlicht.

In seiner Laudatio hob R+H Geschäftsführer Ralf Thiehofe die besondere Bedeutung dieser Abschlussarbeit hervor: "Die Untersuchungen von Sandra Wagner haben gezeigt, dass die Akkommodationsgenauigkeit bei einigen jungen myopen Probanden durch Verwendung von auditorischem Biofeedback in verschiedenen Objektabständen trainiert werden kann. Dieses Training könnte dem zufolge eine effektive, nicht-invasive Methode sein, um Myopieprogression zu mindern."