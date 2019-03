Safilens: Neuer Country Manager für UK

Ian McDermott übernimmt Führungsposition

Safilens hat Ian McDermott zum Country Manager für den britischen Markt ernannt.

McDermott ist hochspezialisiert und zielorientiert und verfügt im Bereich der Medizinprodukte über eine bewährte pharmazeutische und optische Erfolgsgeschichte. Er hatte Spitzenpositionen in Unternehmen wie CooperVision, Aspect Vision Care, Sauflon Pharmaceuticals und Avizor UK Ltd.

In seiner neuen Funktion wird McDermott das erste vierköpfige britische Vertriebsteam leiten und bei der Niederlassung von Safilens in Marden (Kent) die bestehenden Kundenbetreuungs- und Lagerservices stärken.

Daniele Bazzocchi, General Manager von Safilens, kommentiert: „Ich freue mich, Ian in unserem Team begrüßen zu können. Ich bin sicher, dass sein solider Hintergrund auf dem britischen Optikmarkt es ihm ermöglichen wird, unsere Strategie im Land zu bestimmen, die Kundenbeziehungen weiter zu stärken und unseren Marktanteil auszubauen, indem er die Werte von Qualität und Innovation nutzt, die Safilens auszeichnen. Großbritannien ist seit langem ein Schlüsselmarkt für uns, weil es den Mehrwert unserer Produkte versteht und schätzt “, so Bazzocchi weiter. „Da unsere Produkte bereits auf dem Land erhältlich sind (hauptsächlich in großen Ketten wie Boots Opticians), möchten wir auch hier den Service und die Kundenbetreuung bieten, die uns bereits in anderen Ländern auszeichnen, da wir engagiert, sachkundig und entschlossen sind Außendienstmitarbeiter und lokale Gruppen “.

Die offizielle Präsentation des neuen britischen Vertriebsteams unter der Leitung von McDermott wird auf der bevorstehenden BCLA-Ausgabe stattfinden, die vom 30. Mai bis 1. Juni in Manchester stattfinden wird.