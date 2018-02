Safilo: CEO-Wechsel

Angelo Trocchia übernimmt CEO-Position von Luisa Delgado

Der Vorstand der Safilo-Gruppe gab bekannt, dass sich CEO Luisa Delgado aus persönlichen Gründen dazu entschlossen hat, das Unternehmen zum 28. Februar 2018 zu verlassen.

Luisa Delgado hat das Unternehmen durch eine Phase des Übergangs geführt, in der sein größter Lizenzgeber, Gucci, die Beziehungen von Lizenznehmern und Lieferanten änderte. Um das Unternehmen danach neu zu positionieren konnte Frau Delgado wichtige Änderung herbeiführen. So konnte sie das Markenportfolio um die Kollektionen Moschino, Givenchy, Elie Saab, Havaianas, Rag & Bone, Swatch und Rebecca Minkoff hinzufügen und die Lizenzen von Dior, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger, Max Mara, Kate Spade, Saftige Couture und Saks erneuern. Zudem eröffnete sie neue Märkte mit neuen direkten Tochtergesellschaften und über globale Partner, und verstärkte die Produktfähigkeiten von Safilo mit dem neuen Design Studios, die Integration von Lenti Manufacturing und Safilo's Product School.

Als Nachfolger gab Safilo Angelo Trocchia bekannt, der den Posten als CEO ab dem 1. April 2018 übernehmen wird.

Nach einem MBA am STOA '/ MIT in Neapel und einem PHD in Luftfahrttechnik an der Universität L Sapienza in Rom, begann Angelo Trocchia 1991 eine internationale Karriere bei Unilever, wo er verschiedene Tätigkeiten ausübte. Seit 2013 hat Trocchia die Position des Chairman und CEO von Unilever Italia inne, zuvor war er Chairman und CEO von Unilever Israel.

Safilo freut sich, eine Führungskraft mit einer soliden und internationalen Erfolgsbilanz und einer umfassenden Geschäftsführung ernennen zu können, deren Hintergrund zu 100% im Business Management liegt und die in der Lage ist, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.