Safilo D-A-CH: Neuer Firmensitz in Köln

Neue Büros mit Kundenshowroom

Die Safilo Group verkündet den Umzug des Headquarters für die D-A-CH Region. Die neuen Büros mit angegliedertem Showroom befinden sich im zentral gelegenen Ring-Karree in Köln. Der Gebäudekomplex wurde von dem Britischen Architekten Sir Norman Foster entworfen.

Die modern designten Räumlichkeiten verteilen sich auf 600 m² und zwei Stockwerke. Im neuen großen Showroom werden die Brillenkollektionen des über 30 Marken umfassenden Markenportfolios Kunden und Partnern im inspirierenden Kontext präsentiert.

Neben dem neuen Showroom in Köln verfügt die Safilo Group weltweit über mehr als 20 Niederlassungen mit angegliedertem Showroom. Tokio, Sao Paulo, Stockholm und London wurden erst kürzlich eröffnet. Der Showroom in Köln unterstreicht die Wichtigkeit des deutschsprachigen Marktes für das Unternehmen und sein Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen in dieser wichtigen Zentraleuropäischen Region.

Die neue Adresse:

Safilo GmbH

Hohenzollernring 74 - 80

50672 Köln