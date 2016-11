Safilo: Lizenzvereinbarung mit rag & bone

Vertrag startet im Januar 2018

Die Safilo Gruppe gibt ein neues Lizenzabkommen für das Design, die Produktion und weltweite Distribution der rag & bone Sonnen- und Korrekturbrillenkollektion bekannt. Der Vertrag startet im Januar 2018 und läuft bis 31. Dezember 2022. „Mit rag & bone haben wir eine weitere Richtmarke in unserem stetig wachsendem Design-Portfolio gewonnen, welches von einer interessanten Marktverschiebung hin zu neuen, modernen und avantgardistischen Marken profitiert. Durch eine einzigartige Verbindung aus britischem Understatement und modernem New-Yorker Edgy Design sowie der Hingabe zu makelloser Handwerkskunst und feinsten Materialien, richtet sich die Marke eine sehr genau definierte Zielgruppe. Dank unseres kürzlich eröffneten Design Studios in New York sind wir in der Lage, ein solch neues und richtungsweisendes Design zu entwickeln und es von unserem weltweiten Design-Netzwerk profitieren zu lassen,“ so Luisa Delgado, CEO von Safilo, über den Neuzugang im Markenportfolio.