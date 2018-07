Safilo: Hugo Eyewear wieder da

Neue Kollektion im eigenen Designansatz

Die erste Kollektion nach der Wiedereinführung der Brillenkollektion Hugo folgt ihrem eigenen Designansatz. Die Herbst/Winter 2018 Kollektion umfasst laut Herstellerangaben ein breites Angebot an modernen, urbanen Modellen aus coolem Metall und kräftigem Acetat und sind in der Hugo-typischen Farbpalette erhältlich.

Die Kollektion umfasst Damen- und Herrensonnenbrillen sowie Korrektionsfassungen, die sich durch mehrschichtiges Acetat in unterschiedlichen Farben oder extravagante Designs in Gold oder Schwarz mit umgekehrtem Hugo-Schriftzug auszeichnen. Alle Modelle verfügen über Flex-Scharniere und anpassbare Bügelenden für besonders hohen Tragekomfort.