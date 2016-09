Safilo: neue Lizenzvereinbarung geschlossen

Zusammenarbeit mit Moschino bekannt gegeben

Die Safilo Group kündigt eine neue Lizenzvereinbarung für die Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von optischen Fassungen und Sonnenbrillen der Marken Moschino und Love Moschino an.

Die Zusammenarbeit wurde vorerst auf acht Jahre festgelegt und beginnt im Januar 2018. Dieses Abkommen kann bei Bedarf um weitere acht Jahre verlängert werden.

Die Moschino und Love Moschino Brillen Kollektionen werden weltweit in hochwertigen augenoptischen Geschäften, Kaufhäuser n und in allen Moschino Boutiquen erhältlich sein.