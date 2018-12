Safilo: Neuen Showroom eröffnet

In Köln eröffnet zentral gelegener Showroom

Die Safilo Group verkündet die offizielle Eröffnung ihres neuen, zentral gelegenen Showrooms in Köln. Die Eröffnung erfolgte im Rahmen des Umzuges des D-A-CH Headquarters und ist Teil der Fokussierung auf die lokalen Märkte.

Die Eröffnungszeremonie erfolgte im Beisein des Chief Executive Officers von Safilo Angelo Trocchia. „Der Umzug des D-A-CH Headquarters und die Eröffnung des neuen Showrooms bieten uns die Möglichkeit unsere lokalen Kunden und Partnern unser führendes Markenportfolio in einem modernen italienischen Design zu präsentieren”, so Angelo Trocchia. „Mit diesen neuen Räumlichkeiten ist Safilo D-A-CH bestens für ein weiteres Wachstum unserer Marken in der Region aufgestellt und wird uns in die Lage versetzten, unsere Ziele zu erreichen, unseren lokalen Kundenservice zu verbessern und ein nachhaltiges Geschäftswachstum zu fördern."

Die modern designten Räumlichkeiten verteilen sich auf 600 m² und zwei Stockwerke. Im neuen großen Showroom werden die Brillenkollektionen des über 30 Marken umfassenden Markenportfolios Kunden und Partnern im inspirierenden Kontext präsentiert.

Die Eröffnung des Kölner Showrooms – einer von mehr als zwanzig Showrooms weltweit – folgt den Eröffnungen der neuen Räumlichkeiten in Tokio und Sao Paulo zum Beginn des Jahres. Sie unterstreicht die Wichtigkeit des deutschsprachigen Marktes für das Unternehmen und sein Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen in dieser wichtigen Zentraleuropäischen Region.