Safilo: Neuer Lizenzvertrag

Zusammenarbeit mit David Beckham bekannt gegeben

Die Safilo Group und David Beckham haben einen zehnjährigen Lizenzvertrag für eine gemeinsame Korrektions- und Sonnenbrillenkollektion bekannt gegeben. Die erste David Beckham Brillenkollektion erscheint im Januar 2020.

„Safilo hat eine lange Tradition in der Entwicklung hochwertiger Brillenmarken. Ich trage die ganze Zeit eine Sonnenbrille und das ist ein Accessoire, das ich liebe. Deshalb ist es mir wichtig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der genauso viel Wert auf Design und Verarbeitung des Produkts legt wie ich “, sagte David Beckham. „Ich genieße es wirklich, mit dem Safilo-Team eine Kollektion zu erstellen - und ich kann es kaum erwarten, sie nächstes Jahr auf den Markt zu bringen.“

„Es ist mir eine große Ehre, diese Marke, die den Namen eines der bekanntesten und erfolgreichsten Spieler der Welt trägt, in unserem Portfolio zu begrüßen“, sagte Angelo Trocchia, CEO der Safilo Group. „Mit dieser zehnjährigen Lizenz wird Safilo eine globale Top-Männermarke im Premium-Segment schaffen, die die anderen prestigeträchtigen Männermarken, die bereits in unserem Portfolio vertreten sind, ergänzt und in Synergie mit der außerordentlichen Kraft des weltweiten Publikums von David zusammenarbeitet, um die Marke weiter zu stärken die Präsenz von Safilo im digitalen Universum.“