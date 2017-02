Safilo: Neuer Markenbotschafter für Smith

Formel-1-Fahrer Carlos Sainz wird Markengesicht

Smith gibt die Zusammenarbeit mit dem spanischen Formel-1-Profi Carlos Sainz bekannt.

„Wir bei Smith legen großen Wert darauf, mit Sportlern zusammenzuarbeiten, die unsere zentralen Werte verkörpern. In Carlos sehen wir einen leidenschaftlichen Menschen, der sein Leben voll auskostet, egal ob auf der Strecke oder durch privates Streben”, so Thorsten Brandt, Geschäftsführer von Safilos Sport- und Outdoor-Lifestylemarken.

Der 22-Jährige, erfolgreiche Formel-1-Pilot betreibt in seiner Freizeit leidenschaftlich Rad-, Wasser- und Wintersport und nimmt an Triathlons teil. Damit verkörpert Sainz perfekt den Lebensstil von Smith, der darauf basiert, stetig seine eigenen Grenzen zu überwinden.