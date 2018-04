Safilo: Neuer Sales Manager für Österreich

Teamverstärkung

Manfred Reisenberger ist neuer Sales Manager Österreich für Safilo. Er folgt auf Johannes Müller, der diese Position seit 2015 innehatte und sich nun neuen beruflichen Herausforderungen widmet.

Manfred Reisenberger begann seine Karriere in der Brillenbranche bereits in den 1990er-Jahren bei Carrera International und ist seit 1996 Repräsentant diverser Marken für Safilo in Österreich. Seine neue Tätigkeit bei Safilo startet im April 2018.