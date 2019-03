Safilo: Produktgarantie erweitert

Vier Jahre Garantie

Die Safilo Group gibt die Erweiterung seiner Produktgarantie ab Januar 2019 von zwei auf vier Jahre bekannt.

Mit dieser Initiative bestätigt Safilo den hohen Qualitätsanspruch an seine Produkte und sorgt für einen besseren Service für Optiker und Endverbraucher.

Als weiterer Vorteil wird die Garantiezeit nicht mehr ab dem Kaufdatum berechnet, sondern ab dem Datum, an dem das Produkt im Laden verkauft wird. Folglich verlängert sich die Gewährleistungsfrist effektiv über vier Jahre hinaus und tritt nicht am Kaufdatum, sondern am Datum des Verkaufs in Kraft.