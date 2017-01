Safilo: Zusammenschluss mit Interaxon

Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft bekannt gegeben

Die Safilo Group und Interaxon Inc., der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Brain-Sensing-Technologie für Verbraucher, kündigen eine strategische Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft sowie eine gemeinsame Lizenzvereinbarung an.

Mit dieser Partnerschaft dringt Safilo unter den Namen Safilox in die Welt der tragbaren Technologie vor.

Die Interaxon-Technologie wurde mit mehr als 100 globalen Partnerschaften im Bereich der Gehirnforschung wissenschaftlich validiert.

In Kooperation mit Interaxon Inc., entwickelte Safilo eine Brille mit integrierter elektronischer Gehirnstrommessung, dessen Design Leichtigkeit, Komfort und hohe Qualität verbinden sollen. Die Anwendung der Brain-Sensing-Technologie soll dem Verbraucher helfen, mentale Konzentration und Stärke zu beherrschen, um bessere persönliche Leistungen und ein größeres Wohlbefinden zu erzielen.

Safilox kommt erstmalig mit der konzerneigenen Performance-Brillenmarke Smith auf den Markt.