Schweizer: Nachhaltigkeit auf ganzer Linie

Verpackungsmaterial wird umgestellt

Schweizer stellt große Teile des Verpackungsmaterials auf nachhaltigere Materialien um.

Seit diesem Jahr werden sukzessive Produktverpackungen aus nachhaltigem, FSC-zertifizierten Papier bzw. Kartonagen eingeführt, unlackiert sowie in weniger zahlreichen Größenvarianten. Ebenso werden die bisherigen Luftpolsterfolien von Papierpolsterungen aus Recyclingpapier ersetzt. Die Präsentations-Testkoffer werden zukünftig aus einem Werkstoffmix aus Glukose, natürlichen Wachsen, Mineralien und natürlichen Fasern (recycelbar) angeboten. Die Umstellung betrifft auch die Microfasersäckchen (sie dienen zum Aufbewahren und Reinigen), die nun aus Recyclingmaterial gefertigt sind.

Der aktuelle 100-seitige Produktkatalog 2020 wurde ebenfalls auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Die verstärkte Umstellung von Broschüren und Flyern auf digitale Ausgabeformate sowie der Online-Bestellservice spart viel Papier ein, inklusive der dazu benötigten Rohstoffe Holz und Wasser sowie der beim Versandweg entstehenden Emissionen.

In der hauseigenen Spritzgussproduktion werden schon seit vielen Jahren die überschüssigen Abfall- und Ausschussmaterialien in den Produktionskreislauf zurückgeführt oder, sortenrein getrennt, an entsprechende Recyclingunternehmen abgegeben. „Made in Germany“ bedeutet hierbei nicht nur ausgereifte Technik und Langlebigkeit durch ausgewählte Materialien, produziert am Firmensitz in Forchheim, sondern auch eine erhebliche Minimierung des CO2-Ausstoßes durch kürzere Transportwege. Auch durch die zahlreichen dezentral angebotenen Kundenseminare und Workshops, wird eine längere Anreise der Teilnehmer vermieden und so der damit verbundene erhöhte CO2-Ausstoß reduziert.

Nachhaltigkeit spielt bei Schweizer schon seit vielen Jahren eine gewichtige Rolle. Seit dem Jahr 2006 greift das Unternehmen auf Wärme und Strom des hauseigenen Hackschnitzelkraftwerks und der Photovoltaik-Anlage zurück. Der ressourcenschonende Umgang mit Arbeits- und Produktionsmitteln sowie müllvermeidende Maßnahmen sind seit jeher eine wichtige Maxime des Unternehmens.