SEE Düsseldorf: Fachmesse fällt aus

Erst Terminverschiebung, nun komplette Absage der SEE

Leider ist es den Veranstaltern nicht gelungen, die SEE SElected Eyewear Düsseldorf auf das letzte Oktoberwochenende zu verlegen. Schlussendlich konnten nicht genügend Aussteller von der Teilnahme an der Fachmesse SEE überzeugt werden, um der Veranstaltung die notwendige Relevanz zu geben.

Deshalb entschlossen sich die Veranstalter dazu, die SEE dieses Jahr nicht mehr durchzuführen. Die Ausrichter werden die Entwicklung der regionalen Veranstaltungen beobachten und zu gegebener Zeit entscheiden, ob dieses Projekt weiter verfolgt werden wird.