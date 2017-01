SeeSmart: Die neue Brillenfinanzierung von Reinke & Jensen

Das Brillenabo ist Geschichte

In Sachen Brillenfinanzierung gehen Reinke & Jensen aus Berlin seit dem 1. Januar 2017 neue Wege: Einvernehmlich haben sich die Erfinder und ehemaligen Geschäftsführer von „Das Brillenabo“ Jochen Reinke und Peter Jensen von der Ikano-Bank getrennt. Und der deutsche Augenoptiker kann dadurch viel Geld sparen.

Damit geht eine zehnjährige Zusammenarbeit zu Ende, die der Branche neue Impulse bei der Absatzfinanzierung gegeben hat und die bei vielen Augenoptikern für enorme Umsatzzuwächse gesorgt hat. In den letzten Jahren ergab sich aber ein Ungleichgewicht: „Die gesunkenen Geldmarkt-Zinsen der letzten Jahre schlugen sich leider nicht auf die rund 8% Finanzierungskosten für eine 24-monatige Laufzeit nieder“, beschreibt Jochen Reinke die Notwendigkeit neue Wege zu gehen. Reinke und Jensen präsentieren daher den deutschen Augenoptikern ab Januar 2017 SeeSmart. Es ist ein neues, lukrativeres Nullprozentangebot in Zusammenarbeit mit der Commerz Finanz, München. Dabei profitieren die Partner von rund 5% günstigeren Zinsen. So betragen zum Beispiel bei 24 Monaten Laufzeit die Gebühren für den Augenoptiker nur 2,92%. Zudem erhalten die SeeSmart-Partner umfangreiches kostenloses Werbematerial.

Mehr Infos unter www.seesmart.de.