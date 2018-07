Seiko: German Brand Award 2018

Ein Monster vor der Tür

Am 1. März ist etwas passiert, das die weltweite augenoptische Branche über alle Segmente in ihren mittelständisch organisierten Grundfesten erschüttern, wenn nicht zerstören wird. Denn an diesem Tag haben die Wettbewerbsbehörden in Europa und den USA erlaubt, dass die beiden... » weiter

FOCUS 2018_06 Juni

Abo