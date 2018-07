Seiko: PolarThin

Hoher Kontrast. Blendfreie Sicht. Super ästhetisch.

Sommerzeit ist Outdoor-Hochsaison. Das neue Brillenglas PolarThin von Seiko soll laut Herstellerangaben ein dreifaches Plus an Sehkomfort in extremen Situationen bieten. Also egal ob beim Kitesurfen, Segeln, Angeln oder Wandern: blendfreie Sicht, hoher Kontrast und ästhetischer Style.

Seiko PolarThin polarisierende Brillengläser schützen die Augen und filtern störende Blendungen durch reflektierende Oberflächen wie Wasser heraus. Dank höherem Kontrast und satten Farben genießt der Brillenträger entspannte, blendfreie und extra klare Sicht. Die exklusive PolarThin-Technologie begeistert außerdem mit ästhetischen Eigenschaften. Die Gläser sind superdünn und somit superleicht. Zudem passen Seiko PolarThin in jede Art von Fassung – selbst randlose und Nylor-Fassungen sind möglich.