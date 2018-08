Selfridges: Größte Brillenabteilung Großbritanniens eröffnet

Londoner Filiale erhält neue Brillenabteilung

Die britische Kaufhauskette Selfridges hat in der Londoner Filiale eine neue Brillen-Abteilung eröffnet, die die größte ihrer Art in Großbritannien sei. Die neue Optik-Abteilung sitzt zusammen mit den neuen Bereichen Taschen und Schmuck in der umgebauten Accessories Hall , die sich nun insgesamt über 5.600 m² erstreckt.

Neben den Voruntersuchungs- und Behandlungsräumen beherbergt die neue optische Abteilung über 2.200 verschiedene Brillenmodelle, knapp zwei Drittel davon seien Sonnenbrillen. Das komplette Brillen-Sortiment umfasse eine Auswahl an Designerbrillen der fünfzig weltweit gefragtesten und weniger bekannten Marken, von denen sechzehn neu bei Selfridges seien.

Ein neuer Brillen-Bereich von Chanel steht einem Bereich mit besonders ausgewählten Brillenfassungen und Sonnenbrillen gegenüber. Diese kuratierte Sammlung besteht aus einer Mischung aus Einzelstücken und limitierten Auflagen aus aller Welt. Dieser Bereich soll das ultimative Ziel für jeden Brillenkenner werden, so das Kaufhaus-Unternehmen. Neben Top-Designern und Premium-Sortimenten gebe es ein spannendes Brillenangebot mit hunderten von Modellen in den verschiedensten Preisklassen.

LDie Brillen-Abteilung bei Selfridges ist eine Arbeit von Alex Cochrane Architects und soll eine einzigartige Ästhetik liefern. Die schiere Fläche vermittele ein Gefühl von tempelartiger Größe, das durch die großzügige Verwendung von luxuriösen, sorgfältig ausgewählten Materialien unterstrichen werde.Trotz des schlichten und coolen Luxus-Looks habe es Alex Cochrane geschafft, eine Umgebung zu schaffen, die gleichzeitig zugänglich und gelassen ist.

