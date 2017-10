Sicht.Kontakte 2017 in Hamburg

Weiter auf Erfolgskurs

Auch wenn Sturmtief «Xavier» es den Teilnehmern dieses Jahr nicht einfach gemacht hat, ließ sich der größte Teil nicht abschrecken und genoss in luftiger Höhe im 23. Stock nicht nur die Aussicht, sondern ins Besondere ein vielfältiges qualitativ hochwertiges Programm, welches durch den Zusammenschluss von IVBS (internationale Vereinigung für binokulares Sehen), ZVA ( Zentralverband der Augenoptier und Optometristen) und der VDCO e.V. (Vereinigung deutscher Contactlinsenspezialisten und Optometristen) zur Sicht.Kontakte 2017 an allen drei Tagen insgesamt über 500 Teilnehmer nach Hamburg lockte.

Während am Samstag sowohl der IVBS-Praxistag und die ZVA-Obermeistertagung stattfand, wurden am Freitag und Samstag von der VDCO die «Contact’17» und die «Optometrie’17» als Parallelprogramm angeboten. Das Programm der VDCO überzeugte durch ein breites Spektrum an wissenschaftlichen und praxisorientierten Vorträgen. Zudem gaben die zum großen Teil ausgebuchten Workshops der Veranstaltung neue Impulse für das tägliche Wirken. Die hohe Frequenz der besuchten Workshops sind der Beweis dafür, dass Praxis nur durch Praxis lernbar ist, und dem Endverbraucher nur durch eine stetige Fortbildung eine qualitativ hochwertige optometrische Dienstleistung angeboten werden kann. Nicht nur durch das Wissen und die Erfahrungswerte der renommierten Experten, welche an diesem Wochenende vor Ort waren, auch die auf der großen und stark frequentierten

Industrieausstellung vorgestellten Innovationen stellten ein weiteres Highlight des Wochenendes dar. Bei umwerfendem Ausblick über die Skyline von Hamburg wurde das Networking zwischen Kollegen und Industrie durch einen regen Austausch weiter bereichert.

Die Sicht.Kontakte als gemeinsame Fortbildungsveranstaltung ließ jedem einzelnen Veranstalter Raum für seinen individuellen Focus, zeigt aber auch deutlich die Überschneidungen und Gemeinsamkeiten. Denn nur durch ein breites und qualitativ hochwertiges optometrisches Wissen ist eine fachlich kompetente Ausübung des Berufes gewährleistet. Der gemeinsame höchst erfolgreiche Abschluss der Veranstaltung, der Tag der Optometrie,

ist der beste Beweis dafür. Die rege Teilnahme in diesem Jahr zeigt deutlicher denn je, dass der Weg, den die Initiatoren mit der Sicht.Kontakte eingeschlagen haben, der richtige war.

Der Vorstand der VDCO e.V. freut sich aus diesem Grund schon sehr auf die Sicht.Kontakte 2018.