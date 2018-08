Sicht.Kontakte 2018: Das Programm ist da

IVBS, VDCO und der ZVA laden zum Kongress in München ein

Das Programm für die Sicht.Kontakte 2018 vom 12. bis 14. Oktober in München hält vielversprechende Workshops und Vorträge hochkarätiger Referenten bereit. Die Internationale Vereinigung für Binokulares Sehen (IVBS), die Vereinigung deutscher Contactlinsen-Spezialisten und Optometristen (VDCO) und der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA) freuen sich, Sie im Oktober in München begrüßen zu dürfen!

Die IVBS, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, ergänzt das Programm erneut um praxisbezogene Workshops, diesmal mit dem Schwerpunkt "Binokulare Sehprobleme: Professionell analysieren und erfolgreich versorgen". Geboten wird kompakte Wissensvertiefung zu den Themen Stereopsisteste, Fixationsdisparation, Skiaskopie sowie Praxistipps zu prismatischen Verordnungen.

Die VDCO feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Sie bietet mit ihrer Tagung ein buntes Themenspektrum und lädt dazu ein, Neuestes über Screening und Visualtraining bei Kindern, Myopieprävention, das Trockene Auge, Grenzfälle in der Contactlinsenanpassung und Erkrankungen wie AMD und Glaukom in mehr als 40 spannenden Workshops und Vorträgen zu erfahren und zu praktizieren. Übrigens: Für die VDCO-Tagung werden CET-Sammelpunkte für Workshops und Vorträge vergeben, für GOC-Mitglieder und Interessierte finden zusätzlich zwei Peer-Reviews zum Themenbereich vorderer und hinterer Augenabschnitt statt.

Der ZVA hält am Samstag seine jährliche Obermeistertagung ab (der öffentliche Teil ist angesetzt für 9:15 Uhr bis ca. 15:15 Uhr), die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema der Novellierung der Produktgruppe 25 und den Vertragsverhandlungen mit den gesetzlichen Krankenkassen beschäftigt.

Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag der Tag der Optometrie mit vielfältigen Vortragsthemen von der Betriebspraxis bis zur Netzhautbetrachtung. So wird sich unter anderem der Schweizer Optometrist Michael Wyss Beispielen aus dem Alltag widmen, in denen die Refraktion buchstäblich ins Auge ging. Nach einem einführenden Impulsvortrag von Dr. Andreas Berke zum Thema „Bildgebende Verfahren zur Untersuchung der Netzhaut“ wird es hierzu eine Podiumsdiskussion geben.