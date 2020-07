Sicht.Kontakte 2020: Hybrid-Veranstaltung in Berlin

Ticketverkauf ist gestartet

Aufgrund der aktuell andauernden Situation rund um die Corona-Krise müssen die Veranstaltungspartner IVBS, VDCO und ZVA neue Wege gehen, um in diesem Jahr die Durchführung der Sicht.Kontakte 2020 zu ermöglichen. Durch die geplanten Veränderungen soll sich die Fortbildungsveranstaltung wie gewohnt fortschrittlich erleben lassen – natürlich unter Einhaltung eines entsprechenden Hygienekonzepts

Die Veranstaltung wird wie geplant am Freitag, den 9. Oktober 2020 beginnen, jedoch bereits am Samstagabend, den 10. Oktober enden. An beiden Tagen erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder ein vielfältiges Programm der VDCO´20, bestehend aus Workshops und Vorträgen zur Kontaktlinsenoptik und Optometrie. Die Vorträge werden erstmalig vollständig digital übertragen. Das Ticket zur digitalen Teilnahme beinhaltet das komplette VDCO-Vortragsprogramm in live, Einblicke aus der Industrieausstellung sowie Präsentationen der Partnerfirmen.

Auch in diesem Jahr soll eine Ausstellung den Kongress beleben. Die Partnerfirmen präsentieren ihre neusten Innovationen in der Industrieausstellung. Um die hygienischen Richtlinien einzuhalten und gemeinsam sicher die Sicht.Kontakte 2020 zu besuchen, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr einen separaten Ein- und Ausgang nutzen.

Folgende Programmpunkte sind geplant:

Emmetropisierung

Kinder- und Sportoptometrie

Hygiene im Anpassraum, Ortho-K, Besonderheiten am vorderen Augenabschnitt

Perimetrie

Trockenes Auge, Zusammensetzung von Tränenersatzmittel, Anlagerung von Medikamenten in Kontaktlinsen, Dysfunktion der Meibomdrüsen

Wichtiges in Kürze:

Infos, Programm, Tickets: www.sichtkontakte.de

Wann: 9. - 10. Oktober 2020

Wo: Hotel Titanic Chaussee, Chausseestr. 30, 10115 Berlin; Zimmerreservierung: Tel: +49 30 311 6858-880 / E-Mail: reservations.tcb@titanic-hotels.de

oder mit dem digitalen Ticket an einem Ort Ihrer Wahl