SightCity: Fachmesse feiert 15. Jubiläum

Hilfsmitteltrends aus Europa, USA und Asien

Vom 3. bis 5. Mai 2017 findet in Frankfurt die SightCity, Europas größte Fachmesse für Sehbehinderten- und Blindenhilfsmittel, statt. Als internationaler Treffpunkt der Branche bietet die Messe einen umfassenden Überblick über neue technische Hilfsmittel und Dienstleistungen für Sehbehinderte und Blinde. Neben der Ausstellung informiert ein großes Vortragsprogramm zu aktuellen Themen aus Medizin, Optik und Rehabilitation. Das Organisationsteam der Messe erwartet über 120 nationale und internationale Aussteller und mehr als 4.000 Besucher.

„Auf der SightCity können sich Experten zum Thema Sehbehinderung – Hersteller, Mediziner, Augenoptiker und Berater – direkt mit Betroffenen und Angehörigen austauschen“, erklärt Ingrid Merkl, Geschäftsführerin der SightCity GmbH und Leiterin des Messe-Organisationsteams. „Die Besucher haben die Möglichkeit, Hilfsmitteltechnik und Serviceangebote aus mehr als 20 Ländern kennenzulernen und zu testen.“ Das Angebot der Aussteller reicht von Mobilitätshilfen, Lupen, Bildschirmlesegeräten und Haushaltshilfen bis hin zu Erweiterungen für die Nutzung von Smartphone und Tablet. Auch viele Verbände stellen ihre Arbeit vor.

Veranstaltungsort ist das Sheraton-Hotel am Flughafen Frankfurt, Hugo-Eckener-Ring 15, Terminal 1, 60549 Frankfurt am Main. Der Eintritt ist frei.