Silhouette: Adidas-Markenlizenz für Sportbrillen endet

Eigene Premium-Sportbrillenmarke entwickelt

Silhouette trennt sich von Adidas Sportbrillen und entwickelt eine eigene Premium-Sportbrillenmarke.

Mit über 55 Jahren Erfahrung im Premiumbrillensegment stärkt Silhouette International seine Unternehmensstrategie und entwickelt eine eigene Sportbrillenkollektion. Hohe Kompetenz in Technik und modischem Design wurden dem renommierten Brillenhersteller bereits als bisherigem Hersteller von Sportbrillen unter der Marke adidas durch viele Auszeichnungen und Awards bestätigt. Auch Olympiasieger, Weltmeister und Weltcup-Gewinner vertrauten bereits auf die Produkte aus Österreich.

Unter neuer Marke werden fortan hochfunktionale Sportbrillen am Unternehmensstandort in Linz entwickelt und gefertigt. Bei der Entwicklung der neuen Premium Sportbrillenkollektion werden Rahmen- und Filtertechnologie perfekt aufeinander abgestimmt – in herausragender Qualität und mit höchster Präzision, die viel Handarbeit verlangt.

Ab Herbst 2019 wird die hochwertige neue Sportbrillenkollektion bei ausgewählten Fachhändlern in Österreich, Deutschland, Schweiz, Spanien, Slowenien und im europäischen Alpenraum erhältlich sein.