Silhouette: Brillentuch für Kinder in Not

Freude entfalten

Unter dem Motto „Freude entfalten“ hat Silhouette auch im Jahr 2017 ein besonderes Charity-Brillentuch entworfen, welches zwischen Mitte August und dem 31. Dezember für drei Euro bei ausgewählten Augenoptikern in ganz Deutschland erhältlich sein wird. Der gesamte Erlös geht an die Tribute to Bambi Stiftung und damit an Kinder in Not.

„Damit sich Kinder, die es im Leben nicht so leicht haben, frei entfalten und mit Freude durchs Leben gehen können, engagieren wir uns aus Überzeugung seit vielen Jahren und freuen uns schon so lange Teil dieser Charity-Initiative zu sein“, betont Josef May, Geschäftsführer der Silhouette Deutschland GmbH. „Das Ziel sei es natürlich die Spendensumme fleißig in die Höhe zu treiben“. Gefragt sind in diesem Zusammenhang die Augenoptiker als Partner, sowie die Endkunden, die das Brillentuch für den guten Zweck erwerben können.

Um die Aufmerksamkeit für die Spendenaktion und den Verkauf der Brillentücher im Fachgeschäft zu erhöhen, unterstützt Silhouette die Augenoptiker mit entsprechenden POS-Materialien wie Poster, Schaufensteraufkleber und Thekenaufsteller. Durch einen Malwettbewerb für Kinder jeden Alters gibt das Unternehmen auch in diesem Jahr seinen Partner-Optikern zusätzlich die Möglichkeit, ihr Engagement zu intensivieren.

Das Charity-Ereignis Tribute to Bambi wurde 2001 von Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und dem Verlagsvorstand von Hubert Burda Media Philipp Welte ins Leben gerufen. Rund 600 Gäste – darunter Prominente und namhafte Partner – sammeln jedes Jahr aufs Neue für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche in Deutschland.

Die Spendengelder des Abends gehen an die Tribute to Bambi Stiftung, die damit in 2017 unter anderem die Stiftungen Ein Platz für Kinder – Kinderschutzhaus Mattisburg, die Freunde der Kinderklinik des UK Eppendorf e. V., Hände für Kinder e. V., die Vestische Kinder und Jugendklinik Datteln sowie die Benita Quadflieg Stiftung – Kinderhaus Mignon aus Hamburg fördert. Die Themen sind vielfältig: Im Fokus stehen unter anderem Kinderschutzhäuser für gewaltgeschädigte und traumatisierte Kinder, die Bildungsförderung, Kinder mit Abbauerkrankungen und Behinderung sowie seelische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter.