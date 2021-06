Silhouette: Preisgekröntes Produktdesign

Zwei weitere Designpreise erhalten

Designauszeichnungen und Silhouette Brillen sind seit vielen Jahren miteinander verbunden, und so gingen auch kürzlich wieder drei Preise an den österreichischen Premiumbrillenhersteller. Hauptakteure der aktuellen Siegerehrung durch den IF Design Award 2021 als auch den Red Dot Award 2020 sind die Neuheiten unter den optischen Silhouette-Kollektionen:

Die beiden Modelle Blend und Identity überzeugten die Jury beim IF Design Award 2021. Sie erhielten das Siegel in der Kategorie Produktdesign. Die Momentum Select wurde beim Red Dot Award 2020 ausgezeichnet.

Damit wurde Silhouette in den letzten 28 Jahren bereits 69-mal mit verschiedensten nationalen und internationalen Auszeichnungen prämiert.