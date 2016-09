Silmo 2016: Ein Rückblick

Bilder, Zahlen, Gewinner

Am vergangenen Wochenende fand die Silmo in Paris statt. Insgesamt zählte die Messe 33.791 Fachbesucher, was einem Rückgang von 1,3% zum Vorjahr entspricht. 56,5% der Besucher sind extra aus dem Ausland angereist.

Im größten Flagshipstore wurden wie in jedem Jahr unzählige Neuheiten präsentiert, die es zu entdecken galt.

Ein Höhepunkt der Messe war die Verleihung des Silmo ´d Or am 23. September in der Pariser Maison de la Mutualité. Die Auszeichnungen wurden in diesem Jahr vom belgischen Designer Alain Gilles überreicht.

Zu den Gewinnern gehören unter anderen:

- Kategorie Kinderbrillen: KNCO mit dem Kindermodell "Bili" by Karavan Kids

- Kategorie Sport Equipment: Demez mit Laser-Run

- Kategorie Vision: Essilor Eye Protect System

- Kategorie Sonnenbrille: Parasite Design Modell Anti Retro X

- Kategorie Material / Ausstattung: Netlooks Netlook 3D

Im nächsten Jahr feiert die Silmo vom 6. bis 9. Oktober 2017 ihren 50. Geburtstag!