Silmo Bankok: Erste Auflage mit großem Erfolg

Fachmesse Silmo fand erstmals in Bankok statt

Die erste Ausgabe von Silmo Bangkok erwies sich als Tor zur optischen Industrie der südöstlichen asiatischen Nationen (ASEAN). Die Messe zählte mehr als 3.750 nationale und internationale Fachbesucher aus 42 Ländern Ländern, die dieses neue Kapitel in der optischen Industrie der ASEAN erkunden wollten.

Loy Joon How, Geschäftsführer, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd, sagte: „Das Thema "Business Meets Fashion" spiegelte sich in den Vitrinen der neuesten Trends und Brillen wieder. Zu sehen gab es Kollektionen von mehr als 250 internationalen Marken, darunter Alexander McQueen, Christopher Kane, ic! Berlin oder Miu Miu. Silmo Bangkok enthüllte den Silmo Pop-Up Store, einen Bereich mit verschiedensten Marken und ikonischen Brillenkollektionen, die ein völlig neues Kundenerlebnis schaffen.“

Die Thailand International Optometry Conference 2018, organisiert von der Vereinigung der thailändischen Optometristen lockte über das zweitägige akkreditierte Programm mehr als 550 Optiker und Optometristen an. Beiträgen von über zwanzig renommierten Referenten boten Einblicke in das Thema "Vision, Lernen, Leben und Unterhaltung ". Dabei ging es um die visuelle Entwicklung; visuelle Bildschirmtechnologie für bessere Sicht; die Wissenschaft hinter dem Linsendesign und viele andere aktuelle Themen wurden vorgestellt und diskutiert.