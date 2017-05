Silmo: Festliche Messe zum 50. Bestehen

Paris und ihre „Xtrashow“

Die 1967 in Oyonnax mit einer Hand voll Vorreitern erstmalig eröffnete Mondial de l’Optique zählt heute rund tausend Aussteller aus der ganzen Branche. Die Silmo konnte seit jeher als durchweg beste Plattform für Entdeckungen und Neuheiten ihre Attraktivität aufrechterhalten. Mit dem Konzept ExtraShow verspricht die Silmo Paris anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens eine festliche Messe zu werden.

Alle Fachleute der Branche, die zwischen dem 6. und 9. Oktober geboren sind oder in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern, sind dazu eingeladen, auch auf der Silmo ihre Kerzen auszupusten und so auf eine besondere Weise gemeinsam ihre Ehrentage in einem geselligen Geschäftsumfeld zu begehen.

Silmo Paris, 6.-9. Oktober 2017, Messegelände Paris Villepinte