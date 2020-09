Silmo Istanbul 2020: Messe fällt aus

Aktuelle Corona-Lage zwingt zur Absage

Die für den 19. bis 22. November geplante Silmo Istanbul 2020 fällt aus, wie die Organisatoren jüngst mitteilten. Die im letzten Monat wieder steigende Zahl der Corona-Fälle - in der Türkei und weltweit - und die damit verbundene Möglichkeit einer erneuten Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens habe leider keine andere Möglichkeit zugelassen, als die Messe abzusagen. Als weitere Gründe für die Absage wurden die zeitlich begrenzte Ausgangssperre für die über 65-Jährigen in der Türkei und die Tatsache genannt, dass viele Flüge der Turkish Airlines, vor allem im Ausland, noch ausfallen.

Im weiteren Verlauf des Statements richten sich Comexposium und 24 Saat Fuarcılık INC an die Aussteller und Teilnehmer, die nun ein weiteres Jahr warten müssen. „Trotz dieser großen globalen Krise möchten wir 68 Unternehmen, und allen unseren Teilnehmern, die Silmo Istanbul seit dem Tag der Veranstaltung unterstützt haben, unseren aufrichtigen Dank und unsere Dankbarkeit aussprechen, indem sie großen Unternehmergeist und Mut zur Vereinigung bewiesen haben. Wir wünschen uns, dass diese Entscheidung, die wir für die Gesundheit all unserer Besucher, Aussteller, des gesamten auf dem Messegelände arbeitenden Personals, unserer Familien und all unserer Lieben und für die schönen und gesunden Tage in der Zukunft getroffen haben, für unsere optische Industrie von Nutzen sein wird.“

Der Termin für das nächste Jahr steht bereits fest: Vom 18. bis 21. November 2021 soll die Silmo Istanbul 2021 stattfinden.