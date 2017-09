Silmo Paris 2017: Messe feiert 50. Geburtstag

Vom 6. bis 9. Oktober ist Zeit zu feiern

Seit 50 Jahren widmet sich die Silmo Paris exklusiv den Marken und Unternehmen sowie den internationalen Akteuren der augenoptischen Branche. Die Silmo ist und bleibt ein wichtiges Branchenevent, denn sie bietet reale Einblicke in die nahe Zukunft der einzelnen Segmente wie Korrektionsgläser, Fassungen, optische Geräte, Services oder auch neue Technologien. Das umfassende Produktangebot wird durch effiziente Infotools zur Abbildung von Branchenentwicklungen ergänzt.

Zur Messe-Sonderedition „50. Geburtstag“ sind folgende Messe-Highlights geplant:

• XtraSelection - Trendgalerie Pop Up at its best! Dieser Bereich präsentiert sich als riesige Galerie mit topaktuellen Korrektions- und Sonnenbrillenfassungen.

• XtraGame: Auf der diesjährigen Silmo werden anlässlich des Jubiläums 2000 Gewinnlose verteilt. Als Gewinne winken 500-Euro-Gutscheine für die Galeries Lafayette oder Reisen zur Silmo in Bangkok, Istanbul und Sydney.

• XtrAnniversary feiert auf originelle Weise den Geburtstag von Branchenprofis. Für alle, die zwischen dem 6. und 9. Oktober Geburtstag haben und 50 werden: Treff im Forum XtrAnniversary mit vielen Geschenken und Überraschungen.

• XtraLook: Der virtuelle Marktplatz bietet ein außergewöhnliches Sortiment mit 50 topaktuellen Designs.

• Am Wettbewerb um den Spezialpreis „50 Jahre“ nehmen 120 Aussteller mit Produkten oder Kollektionen teil, die ihre eigene Firmengeschichte maßgeblich beeinflusst haben.

• Die Preisverleihung der SILMO d’Or findet vor der atemberaubenden Kulisse des Grand Palais statt!

• Silmo 2017 - der Film. Ein origineller Videoclip zeigt anhand einiger, sorgfältig ausgesuchter Bildmotive und -montagen einen Rückblick auf die letzten 50 Jahre der Augenoptik-Branche und der Messe.