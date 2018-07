Silmo Paris 2018: So viel mehr als eine Messe

Fachmesse erfindet sich immer wieder neu

Der neue Slogan der Silmo Paris unterstreicht die Größe eines Events, das Fachleute aus der ganzen Welt zusammen bringt und die Verbundenheit zu der Marke Silmo beflügeln soll. Als Ausstellungsort und Geschäftsplattform macht die World Optical Fair ihren Standpunkt deutlich: Ein maßgebliches Instrument zur Kundengewinnung von Ausstellern zu sein – und ein Resonanzboden für die gesamte optische Brillenindustrie.

Die 2018er Edition soll mit neuer Anziehungskraft, unter anderem durch 108 neu registrierte Unternehmen, überzeugen. Darunter sind auch zwei wieder gekehrte Kultmarken der Branche (Menicon und De Rigo) und etwa zwanzig Startups. Da die Silmo Paris für Innovation und Neugestaltung steht, sticht sie als Event hervor, welches man nicht verpassen sollte um neue Märkte zu erschließen.

Dieses Jahr können Interessierte „The selection“ erkunden, eine Ausstellung trendiger Produkte. Es wird das digitale Magazin „Trends by Silmo“ geben und den Bereich „Futurology“. Ein neuer Raum, der die Produkte und Prozesse der optischen Industrie von morgen präsentieren soll und das Ziel hat Links zwischen historischen und neuen Akteuren zu schaffen, damit neue Märkte entstehen können. In diesem ersten Jahr wird der „Futurology-Bereich“ Produkte und Startups gemäß der folgenden vier Bereiche promoten: Sport, Wohlbefinden und Gesundheit, Unterhaltung und additive Fertigung. Weitere Informationen gibt es unter Silmo next: https://en.silmoparis.com/events/silmo-next

Der Vorsitzende der Silmo d´Or 2018 ist der belgische Designer und Innenarchitekt Michel Penneman, der durch seine ausgefallenen Hotelrenovierungen international bekannt wurde. Zudem wird wieder die Silmo Akademie stattfinden. Der Schwerpunkt des neunten wissenschaftlichen Symposiums sind die Themen „Vision and Growth“ mit einem umfangreichen Programm am Sonntag, den 30. September 2018. Die Vorträge werden jedoch in Französisch gehalten.