Silmo Paris 2020: Die Messe findet statt!

Organisatoren wollen die Branche sicher willkommen heißen

Die Silmo 2020 findet wie vor der Corona-Krise angedacht planmäßig vom 2. bis 5. Oktober in Paris statt. Damit war noch bis vor Kurzem nicht unbedingt zu rechnen. Nun haben sich die Organisatoren zu Wort gemeldet. Sie bekräftigen den Termin und ihre Verantwortung gegenüber einer Branche, die die internationale Fachmesse vermutlich noch stärker als in vergangenen Jahren herbeisehnt. So gibt man sich verantwortungsbewusst und ehrgeizig, die Ausgabe 2020 zu einer besonderen Veranstaltung zu machen.

Beachten Sie dazu auch das Interview mit Silmo-Chefin Amélie Morel im neuen FOCUS.

Amélie Morel, Vorsitzende der Silmo Paris: „Obwohl die beispiellose Zeit, die wir seit mehreren Monaten erleben, unser persönliches und berufliches Leben verändert hat, arbeitet Silmo Paris weiterhin täglich daran, die Branche zu schützen und zu verbessern. Der Kalender der Großveranstaltungen wurde insgesamt gestört, aber wir beobachten aufmerksam die ermutigende Entwicklung der Situation und sind auf jedes mögliche Szenario mit einem zentralen Ziel vorbereitet: den Schutz der Interessen unserer Gemeinschaften.

Unser Team ist entschlossen positiv und enthusiastisch und „hat alle Hände voll damit zu tun“, die nächste Ausgabe der Messe vorzubereiten, an der der gesamte Berufsstand eifrig teilnimmt (700 Unternehmen haben ihre Registrierung bereits bestätigt, was einer Ausstellerquote von 80% entspricht). Da sich die Aufhebung des Lockdowns in ganz Europa reibungslos entwickelt hat, sind wir sehr optimistisch und entschlossener denn je, eine zukunftsweisende Ausgabe 2020 anzubieten, die reich an innovativen Inhalten und freundlichen, inspirierenden Begegnungen ist.“

Optimistisch, verantwortungsbewusst, flexibel und bereit sei man, die Sicherheit aller zu gewährleisten

Als das Thema für die Ausgabe 2020 #FuturisSilmo konzipiert wurde, sei nicht abzusehen gewesen, dass die aktuelle Krise dem Thema noch mehr Bedeutung verleihen würde. Jetzt sei es nach wie vor wichtig, die Augenoptik- und Brillenindustrie zu begleiten, um sicherzustellen, dass sie ihren Aktivitäten wieder wie gewohnt und dauerhaft nachgehen kann. In diesem beispiellosen Kontext werde die Ausgabe 2020 von einem Ziel vorangetrieben: den Berufsstand einzuladen, um sich die Zukunft vorstellen zu können, und Silmo Next und die Silmo-Familie zu stärken, damit die Augenoptiker kommende Entwicklungen besser verstehen und sich gezielt darauf vorbereiten können, heißt es vonseiten der Organisatoren.

Die neue Ausgabe von Silmo Next, dem „Forum für Zukunftsthemen“; sei ein Labor für Ideen, ein multidisziplinärer Diskussionsraum, ein Schaufenster für Kreation und Innovation. Hier soll die vor zwei Jahren begonnene Arbeit zusammengefasst und die Zukunft der Branche, Produktentwicklungen und der optische Beruf vorgestellt werden. Silmo Next 2020 ist in fünf Bereiche unterteilt, die uns in eine technologisch verantwortliche Zukunft führen sollen. Dies unterstreiche die zweifache Transformation in der Branche: die zunehmende Bedeutung der Technologie sowohl für Brillenmarken als auch für Augenoptiker und das wachsende Bewusstsein für die Notwendigkeit, verantwortungsbewusster zu handeln.

Aufgrund des andauernden Erfolges von Silmo Paris wurde das Silmo-Modell durch die Silmo-Familie auf geografische Zonen zu übertragen, die laut Macher Entwicklungspotenzial für die Branche aufweisen. Heute ist Silmo Istanbul das wirtschaftliche Referenzereignis für die MENA-Region, und Silmo Bangkok befindet sich im Herzen der ASEAN-Region. Durch die gleichzeitige Einführung neuer Formate für Begegnungen und Diskussionen (Specs, Silmo Showroom) an verschiedenen Orten bieten die Veranstalter Fachleuten zusätzliche Möglichkeiten, sich zu treffen.

Éric Lenoir, Direktor der Silmo Paris, schließt die Meldung mit einem entschlossen-optimistichen Aufruf ab: „Der Schutz von Ausstellern, Besuchern und allen unseren Teams ist für uns von zentraler Bedeutung: Wir prüfen alle Möglichkeiten und sind bereit, 100%-ige Verantwortung für alle Risiken zu übernehmen. Vor allem aber möchten wir Fachleuten für Optik und Brillen versichern, dass wir – wie jedes Jahr – alle Anstrengungen unternehmen, um eine Messe auf dem neuesten Stand von Innovation und Inspiration vorzubereiten, um die Community durch die Entwicklungen in der Branche und im Geschäft zu führen.

Nach neun Monaten ohne berufliche Begegnungen, ohne uns „im wirklichen Leben“ zu sehen, werden wir uns noch mehr freuen, Sie wiederzusehen (natürlich sicher!), um die Kreativität, Geselligkeit und das Fachwissen unseres gesamten Fachgebiets zu feiern. Wir sind entschlossen optimistisch, engagiert und hilfsbereit: Wir sind überzeugt, dass die Zukunft bei Silmo liegt und dass Silmo die Zukunft ist!”