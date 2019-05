Silmo Paris: Vorläufiges Programm veröffentlicht

Silmo verspricht abwechslungsreiche Unterhaltung

Die Silmo Paris hat ihr vorläufiges Programm für die Messe 2019 veröffentlicht. Die diesjährige Ausgabe der Silmo Paris verspricht dynamisch zu werden. Davon zeugen sowohl die bis dato erfolgreiche Vermarktung und das ausgesprochen abwechslungsreiche Rahmenprogramm. Nachstehend Einzelheiten dazu.

Silmo Next

Das „Zukunftsforum“ bleibt zentraler Dreh- und Angelpunkt der Messe, wenn es um Zukunftsthemen der Augenoptikbranche geht. Im Fokus stehen themenorientierte Vortragsveranstaltungen über einzelne Märkte und Präsentationsbereiche mit innovativen Unternehmen, die sich dem technologischen Wandel verschrieben haben.

Anlässlich dieser Ausgabe findet auch erstmalig der Silmo-Hackathon statt. 24 Stunden nonstop gestalten fünf internationale multidisziplinäre Teams mit jeweils fünf Teammitgliedern den Einzelhandel von morgen. An diesem kollaborativen Event nehmen Fachleute aus den Bereichen Augenheilkunde, Vertrieb, Merchandising, Design, Humanwissenschaften, Marketing, Produktion, Augenoptik usw. teil.

Wer von Vorausschau spricht, denkt auch an Trends. Wie immer präsentiert sich im Rahmen des Forums Silmo Next "La Sélection“. Dabei handelt es sich um einen exklusiven Überblick über Trendprodukte der Aussteller.

Silmo d´Or

Ohne Gegenwart und Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Daher zeichnet der Silmo d´Or seit 1994 die besten Kreationen und Innovationen aus. Die mit Spannung erwartete Preisvergabe und die Zeremonie, die an einem symbolträchtigen Ort der französischen Hauptstadt stattfinden wird, feiern dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.

Silmo Academy

Die Silmo Academy wird von Fachleuten der Augenoptik sehr geschätzt. Dieses Jahr findet die Veranstaltung zum Thema "Refraktion“ am Sonntag, den 29. September, statt. Das vollständige Vortragsprogramm sowie die Referenten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Zum vierten Mal in Folge vergibt der Forschungsrat der Silmo Academy ein Stipendium über 10 000 € für ein wissenschaftliches Forschungsprojekt im Bereich Augenoptik. Bewerben können sich Forscher oder spezialisierte Teams. Die Bewerbervorauswahl trifft der Forschungsrat der Silmo Academy.

Silmo M@tch

Die Anwendung ist ein treuer Begleiter der Messeteilnehmer vor, während und nach der Veranstaltung. Ein unverzichtbares Tool, wenn es um Kontaktaufnahme, Informationen und die optimierte Messeplanung geht. Silmo M@tch versteht sich als marktgerechtes Netzwerk im Taschenformat: für Terminvereinbarungen, Innovationen und Neuheiten, gezielte Suchen, personalisierte Vorschläge und Fachaustausch.