Skurril: Frau bringt Ehemann mit Augentropfen um

Zu 25 Jahren Haft verurteilt

Im US-Bundesstaat South Carolina ist eine Frau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihren Ehemann mit Augentropfen vergiftete. Die 53-Jährige habe ihrem Mann das Mittel an drei Tagen im Juli 2018 ins Trinkwasser gegeben und ihn so getötet, berichtete der Lokalsender WBTV. Vor Gericht bekannte sie sich der vorsätzlichen Tötung schuldig. Sie gab aber an, von dem 64-Jährigen misshandelt worden zu sein.

Die Behörden gingen nach dem Tod des Mannes in der Stadt Clover zunächst von einer natürlichen Todesursache aus. Bei einer Autopsie wurden jedoch auffällig hohe Werte von Tetrahydrozolin gefunden - einem Wirkstoff, der in Augentropfen verwendet wird. Daraufhin wurden Ermittlungen eingeleitet.

Die frühere Krankenschwester erklärte, die Idee zu der Tat sei ihr durch Filme gekommen. „Ich war aufgebracht wegen der Misshandlungen und wollte einfach nur, dass er mich in Ruhe lässt“, sagte sie vor Gericht, wie auf einem Video von WBTV zu sehen ist. „Ich hätte nie gedacht, dass es ihn umbringen würde.“ Sie sei davon ausgegangen, dass die geschmack-, farb- und geruchlosen Tropfen Durchfall verursachen würden.

„Von den vielen Tötungsdelikten, die ich bearbeitet habe, ist dieser wahrscheinlich der bizarrste“, sagte der zuständige Richter Paul Burch. Es ist jedoch nicht der einzige Fall, in dem ein Mensch mittels Augentropfen getötet wurde. Wie WSOC-TV berichtete, wurde im Dezember ein Mann in North Carolina beschuldigt, seine Frau auf die gleiche Weise ermordet zu haben.

