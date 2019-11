Skurril: Japaner verbieten Brille

Japanerinnen wehren sich gegen Brillenverbot

Das Nippon TV-Netzwerk und Business Insider berichteten, aus welchen Gründen Unternehmen Frauen das Tragen von Brillen verbieten. Dazu gehörten Sicherheitsgründe für Flugpersonal oder die Tatsache, dass Frauen im Schönheitssektor nicht richtig geschminkt sind. Es war nicht klar, ob die sogenannten "Verbote" auf Unternehmensrichtlinien beruhten oder vielmehr die gesellschaftlich akzeptierte Praxis an diesen Arbeitsplätzen widerspiegelten.

Das Thema hat jedoch zu heftigen Debatten in den sozialen Medien geführt. Der Hashtag "Brillen sind verboten" war in Japan beliebt und das Thema zog am Freitag weiterhin Tweets an. Kumiko Nemoto, Professorin für Soziologie an der Kyoto University of Foreign Studies, sagte, die Menschen in Japan reagierten auf die "veralteten" Richtlinien. Sie sagte: „Die Gründe, warum Frauen keine Brille tragen sollen, machen wirklich keinen Sinn. Es geht nur um das Geschlecht. Es ist ziemlich diskriminierend.“ Sie fügte hinzu, dass die Berichte „altes, traditionelles japanisches“ Denken widerspiegelten. „Es geht nicht darum, wie Frauen ihre Arbeit machen. Das Unternehmen schätzt das weibliche Erscheinungsbild und das ist das Gegenteil von jemandem, der eine Brille trägt“, sagte Prof. Nemoto.

Die Diskussion spiegelt die jüngste Kontroverse um High Heels in Japan wider. Die Schauspielerin und Schriftstellerin Yumi Ishikawa hat eine Petition ins Leben gerufen, in der Japan aufgefordert wird, die Kleiderordnung zu beenden, nachdem sie bei der Arbeit in einem Bestattungsunternehmen High Heels tragen musste. Die Bewegung stieß auf große Unterstützung und eine starke Fangemeinde in den sozialen Medien. Unterstützer twitterten die Petition zusammen mit dem Hashtag #KuToo in Solidarität mit ihrer Sache und spiegelten die #MeToo-Bewegung gegen sexuellen Missbrauch wider.

