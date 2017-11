Spectaris: 2018 kein DCC

Aktion zur Direktansprache für Anpasser und Endverbraucher

Der Spectaris-Kontaktlinsen-Kreis hat sich dazu entschlossen, 2018 keinen Deutschen Contactlinsen Congress (DCC) durchzuführen.

Der DCC-Initiatorenkreis des Fachbereichs Kontaktlinsen will aber im nächsten Jahr noch stärker in die Kontaktlinsen-Kategorie und die Markterweiterung fokussieren. Dafür investiert die Industrie einen relevanten 6-stelligen Betrag, um neben den Anpassern insbesondere auch die Endverbraucher zum Thema Kontaktlinse direkt anzusprechen. Dies soll – zeitgemäß – über den Weg der Digitalen Medien erfolgen.

Der Spectaris-Kreis arbeitet gerade an einem Konzept, bei dem auch die Anpasser und Konsumenten zusammengebracht werden sollen. 2018 soll dies umgesetzt werden.

Weitere Informationen zur Aktion erhalten Sie, sobald die Details festgelegt wurden