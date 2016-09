Spectaris: Augenoptik-Infoveranstaltung

Exportmöglichkeiten für deutsche Anbieter ins Baltikum

Am 8. November findet in Berlin eine eintägige Infoveranstaltung statt, die über die Exportmöglichkeiten von Augenoptik-Produkten in das Baltikum informiert. Aufgrund der hohen inländischen Nachfrage importierten Estland, Lettland und Litauen im Jahr 2015 augenoptische Produkte im Wert von ca. 71 Mio. €, Tendenz steigend. Daher kommen Fachexperten und Entscheidungsträger zusammen und informieren über die Entwicklungen und Marktchancen ebenso wie zu rechtlichen Aspekten, dem regionalen Konsumverhalten sowie die verschiedenen Vertriebskanäle.

Der Industrieverband SPECTARIS hat diese Veranstaltung beim Wirtschaftsministerium (BMWi) beantragt und unterstützt gemeinsam mit der Deutsch-Baltischen Handelskammer (AHK) den spezialisierten Dienstleister COMMIT, der den Tag organisiert und durchführt. Die Veranstaltung findet als Fördermaßnahme im Rahmen BMWi-Markterschließungsprogramms für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) statt und wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Weitere Informationen unterwww.spectaris.de/baltikum